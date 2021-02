Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 16 febbraio: trono over, finisce una storia

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi martedì 16 febbraio. Anche oggi, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, va in onda la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi e nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, ci sarà la fine di una storia del trono over.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi martedì 16 febbraio

Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe esserci la fine di una storia del trono over. La puntata di oggi infatti sarà in parte dedicata a Giancarlo che sta conoscendo Alessandra la quale ha fatto un passo indietro a causa di alcuni atteggiamenti proprio di Giancarlo. Atteggiamenti che non le sono per nulla piaciuti. Giancarlo ha così deciso di guardarsi intorno ed è uscito un paio di sere con Angela.

Dopo un battibecco con Tina Cipollari Alessandra deciderà di chiudere la frequentazione. Nel corso della puntata, poi, sarà dato nuovamente spazio a Maurizio e alla sua scelta tra Gemma Galgani con Maria De Filippi che proverà a smascherare definitivamente il cavaliere.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

La scorsa puntata di Uomini e Donne ha visto il trono over come protagonista. In particolare Gemma Galgani e appunto Maurizio. Non Maurizio Guerci, ma il nuovo Maurizio che Gemma sta frequentando dopo la fine non proprio idilliaca della storia proprio con Maurizio Guerci.

Ma c’è qualcosa che non va. Secondo Maria De Filippi (e non solo lei), Maurizio in realtà starebbe sfruttando Gemma per ottenere visibilità e il suo interesse sarebbe tutto per la bella Maria, non per Gemma quindi. Ecco perché Maria De Filippi ha deciso di metterlo alla prova.

Uomini e Donne: dove vedere la diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.