Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 9 marzo: trono over, Gemma Galgani affronta Cataldo

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi martedì 9 marzo: come ogni settimana dal lunedì al venerdì va in onda il programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni nella puntata di oggi martedì 9 marzo, protagonista di Uomini e Donne sarà il trono over, in particolare Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 9 marzo

Protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne è senza dubbio Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani affronterà Cataldo. I due infatti dopo aver cominciato una frequentazione in cui sembrava andare tutto a gonfie vele, stanno attraversando un momento di complicazioni.

Cataldo infatti ha molto corteggiato Gemma, con tanti complimenti e apprezzamenti. Ora però tra i due è arrivato il momento di un confronto. Per questo Gemma Galgani e Cataldo saranno al centro dello studio per confrontarsi dopo che la stessa Gemma ha detto di non aver gradito alcune parole del cavaliere Cataldo. Poi sarà il momento di Gero che riceverà nuove dame e alla fine però deciderà di farne restare solo una.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nella scorsa puntata c’è stata la sfilata degli uomini con il tema: “L’amore come in un film”. Hanno aperto la sfilata Giacomo e Massimiliano. Poi è toccato a Riccardo Guarnieri, il siciliano Gero, Armando Incarnato, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio.

Dopo aver frequentato Biagio e Maurizio, Maria Tona invece è tra Alessandro e lo stesso Maurizio. Con Alessandro c’è stato già un bacio, quindi forse ha già scelto. E di lui dice: “Lo trovo affascinante e coraggioso. Un uomo che ha un’energia diversa dagli altri: è un paracadutista un grandissimo lavoratore, mi tratta benissimo, Inoltre, a lui non interessa proprio della nostra differenza di età, mi fa sentire una ragazzina”. Ma la frequentazione con Alessandro non le impedisce di conoscere meglio anche Maurizio, con il quale tuttavia sembra più frenata.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 9 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.