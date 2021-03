Anticipazioni Uomini e Donne, oggi mercoledì 10 marzo: cosa è successo nell’ultima puntata, Massimiliano tra Costanza e Vanessa

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi mercoledì 10 marzo: come ogni settimana dal lunedì al venerdì va in onda il programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni nella puntata di oggi mercoledì 10 marzo, protagonista di Uomini e Donne sarà il trono classico, con Massimiliano Mollicone in particolare.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 10 marzo

Secondo quanto viene riportato da alcune anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 10 marzo, nella puntata ci sarà ampio spazio dedicato al trono classico. In particolar modo le luci dei riflettori saranno puntate su Massimiliano Mollicone che si trova alle prese con la scelta tra Costanza e Vanessa. Il tronista infatti nelle puntate precedenti era uscito diverse volte con Vanessa, poi però non l’ha portata all’ultima esterna.

Una scelta che ovviamente non è piaciuta alla stessa Vanessa, così nella puntata di oggi i due avranno un confronto in cui Massimiliano dovrà dare delle spiegazioni. Ma per Massimiliano c’è anche Costanza. Massimiliano infatti ha deciso di non portare Vanessa in esterna dedicandosi a Costanza a cui parlerà della malattia della sorella chiedendo, poi, di tagliare la scena. In studio il tronista spenderà belle parole per Costanza ammettendo di essersi trovato bene con lei.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Protagonista dell’ultima puntata di Uomini e Donne è stata senza dubbio Gemma Galgani. Gemma infatti ha affrontato Cataldo. I due dopo aver cominciato una frequentazione in cui sembrava andare tutto a gonfie vele, stanno attraversando un momento di complicazioni.

Cataldo ha molto corteggiato Gemma, con tanti complimenti e apprezzamenti. Gemma Galgani e Cataldo al centro dello studio si sono confrontati dopo che la stessa Gemma ha detto di non aver gradito alcune parole del cavaliere Cataldo. Poi è stato il momento di Gero che ha ricevuto nuove dame e alla fine però ha deciso di farne restare solo una.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 10 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.