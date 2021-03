Anticipazioni Uomini e Donne oggi venerdì 5 marzo: Massimiliano e Giacomo, poi trono over con Luca e…Riccardo e Roberta?

Anticipazioni Uomini e Donne oggi venerdì 5 marzo 2021. Protagonisti potrebbero essere Massimiliano e Giacomo. Ma Maria De Filippi darà spazio anche al trono over, con la vicenda di Luca. Occhio anche a Giacomo e Martina, mentre i telespettatori si aspettano un colpo di scena. Sarà la scelta di Riccardo e Roberta?

Anticipazioni Uomini e Donne: Massimiliano e Giacomo

Massimiliano e Giacomo, due uomini agli antipodi. Il primo colleziona uscite con ragazze come figurine, il secondo invece è già uscito due volte con Vanessa. Sarà l’inizio di una nuova scintilla? Proprio per quanto riguarda Giacomo, c’è un’altra questione aperta, quella di Martina. Martina si è lamentata perché lui non l’ha portata in esterna. Forse perché è concentrato su Vanessa.

Anticipazioni Uomini e Donne, trono over: la storia di Luca

Capitolo trono over, si torna a parlare di Luca. Che è in ballo con Angela, Elisabetta e Federica. Angela è praticamente già cotta (ci sono stati dei baci con Luca). Con Elisabetta l’uscita è stata più fredda e ora è il turno di Federica. Come andrà a finire?

Uomini e Donne, attesa per la scelta di Riccardo e Roberta

Sono in tanti ad attendere da giorni la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Due dei concorrenti più amati di Uomini e Donne. L’ultima loro apparizione risale al 24 febbraio, forse è ora che tornino in onda. O almeno così si aspettano i telespettatori.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 5 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.