Anticipazioni Uomini e Donne puntata lunedì 18 gennaio: Sophie Codegoni e le esterne, Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e donne puntata 18 gennaio: Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 18 gennaio, di Uomini e Donne? Ecco qualche anticipazione del programma condotto da Maria De Filippi.

A quanto pare, raccontano i bene informati, la nuova settimana partirà con Gemma Galgani. Che cosa è successo?

A tener banco sono ancora le vicende legate a Maurizio, il cavaliere che da un po’ Gemma sta provando a frequentare.

Durante le festività i due si erano sentiti poco e in una delle poche volte Gemma aveva sentito un campanello suonare. Chi era alla porta?

Anticipazioni Uomini e Donne, capitolo Sophie Codegoni

Venerdì, lo ricordiamo, Sophie un po’ a sorpresa ha eliminato definitivamente dalla corsa Antonio Borza. Nel corso della puntata andranno anche in onda le esterne di Sophie con Giorgio e Matteo.

Matteo si presenterà a casa sua con il pranzo e con un regalo. Giorgio invece l’ha portata a cena fuori e tra i due sembra che alla fine sia scattato anche… il bacio. Ma a telecamere spente.

Come finirà quindi ora tra Matteo e Sophie? Raccontano le cronache che Matteo non la prenderà molto bene, come ovvio, e che resterà deluso, molto deluso dal comportamento di Sophie.

Come finirà tra loro? (Fonte: Uomini e Donne)