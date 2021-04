Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 1 aprile: Gemma rompe con Domenico

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi giovedì 1 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì torna nel primo pomeriggio su Canale Cinque lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 1 aprile

Come riportano le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci dovrebbe essere ancora una volta Gemma Galgani al centro dello studio. La dama dirà addio a Domenico, con il quale si era frequentato. Gemma però nonostante la conoscenza fatta con Domenica decide di rompere perché non si sente presa e coinvolta come vorrebbe. Ovviamente scatenando Tina Cipollari con la quale recentemente ha avuto uno scontro quasi fisico.

Per Gemma però le sorprese non finiscono, infatti deciderà di cominciare a conoscere anche Roberto, che però ha un piccolo problema: sta già conoscendo Isabella. Quindi il cavaliere si troverà ad affrontare una scelta per un trono over che sta diventando sempre più ricco di sorprese e decisioni inasepttate.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nella scora puntata di Uomini e Donne abbiamo visto un Massimiliano Mollicone che è completamente preso dalla conoscenza con Vanessa ed Eugenia. Intanto Giacomo Czerny sta uscendo sia con Carolina che con Martina. Dopo uno scontro, Giacomo ha deciso di dare una seconda possibilità a Martina che porterà in esterna nuovamente lasciando a casa proprio Carolina che reagirà con il silenzio. Tra tutte, dunque, la preferita di Giacomo non è più Carolina. Ha trovato spazio anche Armando Incarnato che è uscito con Angela, la dama che ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine per Luca Cenerelli con cui, tuttavia, ha chiuso la frequentazione.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 1 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.