Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 28 aprile: cosa sceglieranno Massimiliano e Giacomo?

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 28 aprile 2021. Potrebbe essere una giornata importante per le storie di Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

Anticipazioni Uomini e Donne 28 aprile: Massimiliano Morricone tra Vanessa e Federica

Da alcune settimane Massimiliano Mollicone è in bilico tra Vanessa, Federica ed Eugenia. Massimiliano, in momenti diversi e in misura diversa, è sembrato attratto da tutte e tre. Tuttavia secondo alcuni rumors, potrebbe decidere di eliminare Federica. Saranno Eugenia e Vanessa le due pretendenti a rimanere in gara?

Anticipazioni Uomini e Donne: Giacomo Czerny tra Martina e Carolina

Giacomo Czerny è conteso da due corteggiatrici, Martina e Carolina. Martina all’inizio sembrava più distaccata. Ma nelle ultime puntate, ha detto di aver cambiato opinione su Giacomo. E di cominciare ad apprezzare il suo carattere. Come andrà a finire?

Dove vedere Uomini e Donne: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 28 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.