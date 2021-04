Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 8 aprile: Samantha Curcio e Bohgan

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi giovedì 8 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì torna nel primo pomeriggio su Canale Cinque lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, protagonista tra gli altri sarà Samantha Curcio.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 8 aprile

Come riportano le anticipazioni infatti nella puntata di oggi di Uomini e Donne si tornerà a parlare di Samantha Curcio. La tronista del trono classico Samantha Curcio siederà al centro dello studio dove confronterà con due ragazzi nuovi tra cui Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island. La scelta di Samantha di uscire in esterna con due corteggiatori nuovi scatena la reazione di Alessio a cui ha mandato il seguente messaggio: Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?.

Samantha, poi, si confronta con un altro corteggiatore, Giulio. La loro esterna è piaciuta ad Alessio, ma non a Samantha Curcio che non si ritiene soddisfatta. Vedremo quindi quale sarà la scelta della tronista, alle prese con una situazione non semplice da risolvere con i due corteggiatori. Qui tutto quello che è accaduto nella scorsa puntata.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 8 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.