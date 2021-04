Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi lunedì 26 aprile: una lite accende il trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 26 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va infatti in onda il consueto dating show condotto da Maria De Filippi, in tv nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà una discussione in studio per quanto riguarda il trono over.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 26 aprile

Stando alle anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, per quanto riguarda il trono over, dame e cavalieri verranno chiamati al centro dello studio da Maria De Filippi per raccontare delle loro frequentazioni. E sarà proprio in quel momento che ci saranno liti e discussioni. Anche stavolta Tina Cipollari sarà in collegamento da casa sua.

Per quanto riguarda il trono classico invece Maria De Filippi chiederà a Samantha Curcio di accomodarsi al centro dello studio perché è arrivato il suo turno. Nello specifico, la tronista che in queste settimane è stata al cento delle polemiche per il suo atteggiamento, parlerà delle esterne effettuate con Alessio e Bohdan.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 26 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.