Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi lunedì 29 marzo: la scelta di Luca del trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi lunedì 29 marzo. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il consueto dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, ci dovrebbe essere la scelta di Luca.

Anticipazioni Uomini e Donne lunedì 29 marzo

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, come riportano le anticipazioni, protagonista sarà il trono over. Vedremo che Luca siederà nuovamente al centro dello studio. Quest’ultimo è il protagonista più discusso del momento, sia per il suo carattere e il suo vissuto sia per il numero di donne che sta conoscendo. Luca si confronterà con Angela ed Elisabetta che sono le donne che nella precedente puntata ha chiesto di continuare a conoscere. Anche Alessandro sembrerà molto preso, per lui c’è Federica.

Intanto Gemma Galgani porterà avanti la sua frequentazione con il cavaliere Domenico, nonostante non sembri essere proprio presa al 100%. Gemma accetterà di proseguire la conoscenza con Domenico oppure al termine di queste nuove puntate deciderà di troncare definitivamente il loro rapporto?

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani era al centro dello studio per parlare ancora una volta di quanto successo con Maurizio dopo che lui ha deciso di abbandonare la trasmissione. Potrebbe spazio anche spazio per Massimiliano Mollicone, con il tronista ventenne che sta conoscendo diverse corteggiatrici, ma tra tutte ha già ammesso di provare un forte interesse per Vanessa. Rimane da capire se i due abbiano già fatto l’esterna insieme e visto che non se ne sta parlando da un po’ di puntate il pubblico è sempre più incuriosito.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 29 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.