Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi martedì 13 aprile: Gemma Galgani, Samantha Curcio, Giacomo...

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 13 aprile. Torna in studio Gemma Galgani, una delle dame più note della trasmissione. Ma ci saranno anche altri protagonisti: da Samantha Curcio a Luca Cenerelli fino a Giacomo.

Anticipazioni Uomini e donne oggi 13 aprile: Gemma Galgani tra Roberto e Nicola Vivarelli

Gemma Galgani torna in studio. La dama torinese ha il cuore in pezzi, e parla di ex e storie finite. A partire da Roberto, che ha chiuso le porte in faccia a Gemma per dedicarsi esclusivamente a Isabella. La depressione di Gemma riporta in studio Nicola Vivarelli, il suo ex molto più giovane di lei. Nicola precisa di non voler tornare con Gemma ma di voler solo stare vicino a una persona cui vuole bene.

Anticipazioni Uomini e Donne 13 aprile: Samantha Curcio e i suoi corteggiatori

Samantha Curcio, la tronista curvy di questa edizione, è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Probabilmente oggi incontrerà i suoi corteggiatori. Ultimamente sta approfondendo la conoscenza di Alessio e Bohdan.

Uomini e Donne 13 aprile: Luca Cenerelli

Luca Cenerelli è uno dei protagonisti del trono over. Luca continua a giocare al gatto col topo con Elisabetta. I due sono usciti insieme varie volte e lei era convinta di essere ormai la sua dama ufficiale. Ma lui non è ancora disposto ad uscire in esclusiva con una sola persona. Possibile (ma ancora tutto da vedere) se il tronista deciderà di conoscere qualcun altro o concentrerà la propria attenzione solo su Elisabetta.

Uomini e Donne 13 aprile: Giacomo tra Carolina e Martina

Probabilmente si parlerà anche delle vicende del tronista Giacomo. Il ragazzo si ritroverà ancora una volta diviso tra le due corteggiatrici Carolina e Martina. Cosa deciderà?

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 6 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.