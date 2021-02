Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi mercoledì 10 febbraio: oggi a Uomini e Donne la scelta di Davide Donadei

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 10 febbraio. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì va in onda la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi e anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, ci saranno tante sorprese sia per il trono classico che per il trono over.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, ci sarà molto spazio per la scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese infatti, dopo parecchie settimane, ha deciso la sua dama tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. La prima corteggiatrice ad entrare nello studio di Uomini e Donne sarà Beatrice Buonocore. Per il tronista pugliese non sarà facile annunciare la scelta.

Davide spiegherà a Beatrice di non poterla scegliere. In lacrime, la Buonocore lascerà lo studio dove, poco dopo, arriverà Chiara Rabbi a cui il tronista pugliese racconterà di averla scelta. Chiara ovviamente accetterà e la coppia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Maria De Filippi, si abbraccerà dando ufficialmente il via alla loro storia d’amore. Alla scelta assisteranno anche Sophie Codegoni che, a sua volta, ha registrato la propria scelta ieri e Gianluca De Matteis che ha abbandonato il trono.

Uomini e Donne, cosa è successo nelle scorse puntate del trono over

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne Gemma Galgani ha fatto vedere di continuare a pensare a Maurizio Guerci. La loro fugace e intensa storia è ormai finita ma lei non si rassegna, anche se lui si sta già guardando intorno. Maurizio infatti non è per nulla indifferente alla bellezza di Pamela. Gemma, intanto pare non voglia rassegnarsi alla chiusura della loro relazione e continua a chiedere spiegazioni, ma Maurizio è inamovibile, la storia è terminata e non c’è modo di recuperare.

C’è stata anche la lite tra Aurora Tropea e Giancarlo. Lei aveva deciso di lasciare il programma ma poi in seguito alle scuse che Giancarlo ha scritto sui social: “Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco…”.

Uomini e donne, anticipazioni: dove vedere la diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.