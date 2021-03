Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi mercoledì 17 marzo: trono over, Gemma e Cataldo

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi mercoledì 17 marzo. Come ogni settimana dal lunedì al venerdì arriva puntuale nel primo pomeriggio su Canale Cinque il dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi il protagonista della puntata di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, sarà il trono over con Gemma Galgani e Cataldo.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 17 marzo

Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà l’addio tra Gemma Galgani e Cataldo. Prima però Maria De Filippi incoronerà la vincitrice della sfilata femminile che abbiamo visto nella puntata di ieri. A trionfare sarà Sabina Ricci che ha sfilato vestita da segreteria sensuale improvvisando uno spogliarello. La puntata, poi, riprenderà con Gemma Galgani. La conduttrice manderà in onda un filmato in cui Gemma si sfogherà dietro le quinte.

Gemma quindi annuncerà l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza con Cataldo nonostante i tentativi di quest’ultimo di farle cambiare idea. Inoltre Cataldo sarà anche criticato da Gianni Sperti, convinto che abbia deciso di corteggiare Gemma solo per popolarità.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne protagonista principale sempre Gemma Galgani che per calarsi nei panni della donna capace di sedurre l’uomo che ha di fronte si era trasformata in una Charlize Theron. Gemma Galgani poi ha avuto un nuovo confronto con Cataldo, il cavaliere che sta frequentando e con cui ha trascorso già alcune serate. Gemma aveva annunciato un po’ a sorpresa e con grande stupore in studio di voler chiudere la loro frequentazione per alcuni atteggiamenti non graditi e per mancanza di interesse.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming online

La puntata di Uomini e Donne di martedì 17 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.