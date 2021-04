Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi mercoledì 7 aprile: Gemma Galgani e Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi mercoledì 7 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì torna nel primo pomeriggio su Canale Cinque lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani e la fine della sua storia con Riccardo.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi mercoledì 7 aprile

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata di oggi proseguirà il momento delicato di Gemma Galgani. Verrà infatti mostrato un filmato in cui Riccardo si confronta con Isabella. Ricordiamo che Riccardo aveva chiuso la frequentazione con Gemma dopo aver detto di vederla solo come un’amica. Isabella però rimprovera rimprovera lo stesso Riccardo facendogli notare come alcuni suoi gesti abbiano illuso Gemma.

Poi sarà la volta di Giacomo Czerny che avrà un duro confronto con Carolina. Lei ammetterà di essere delusa dall’atteggiamento del tronista che continua a lasciarla a casa portando però in esterna Martina. Il discorso di Carolina scatena la dura reazione di Giacomo che le chiede perché non sia intervenuta nella puntata precedente per dirlo e abbia aspettato così tanto.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 7 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.