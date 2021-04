Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 2 aprile tra trono over e trono classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi venerdì 2 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì torna nel primo pomeriggio su Canale Cinque lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, protagonista sarà ancora una volta il trono over con Gemma Galgani ma ci sarà spazio anche per il trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 2 aprile

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata di oggi Gemma Galgani tornerà al centro dello studio per spiegare la fine della sua storia con Domenico. Per lei però ci sono già altri due cavalieri pronti a conquistarla. Si tratta di Roberto e di Nicola. Gemma e Nicola però non sono tornati a frequentarsi, ma si sono rivisti in amicizia come sottolineano entrambi. Gemma, tuttavia, ha visto anche Roberto, un cavaliere che sta frequentando anche Isabella.

Poi spazio anche al trono classico con Giacomo Czerny che, nel corso delle ultime puntate, si è concentrato sulla conoscenza con Martina e Carolina. Con quest’ultima ha anche discusso per la decisione di conoscere nuove corteggiatrici. Discussione anche con Carolina, delusa dalla decisione di Giacomo di lasciarla a casa per uscire con altre ragazze.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 2 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.