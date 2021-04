Torna l’appuntamento con Uomini e Donne e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 12 aprile, vedono come protagonisti Giacomo e Carolina.

Anticipazioni Uomini e Donne: il Trono classico

Secondo quanto riferisce Il Vicolo delle News si partirà con il Trono classico, prima con Gemma Galgani e con l’ex Nicola, ma anche con Roberto, e poi con Giacomo.

Proprio Giacomo nella puntata di lunedì 12 aprile si troverà a litigare, di nuovo, con Martina e Carolina. Nell’ultima puntata il tronista aveva avuto sempre con Carolina una accesa discussione. Lei si era lamentata di non essere stata scelta, e questa volta Giacomo potrebbe accontentarla.

La scorsa settimana Giacomo e Carolina si sono infatti visti per un’esterna e hanno parlato anche della discussione avuta nel corso del programma. Proprio le attenzioni rivolte a Carolina, però, non erano piaciute a Martina, con cui Giacomo continua a vedersi.

Anticipazioni Uomini e Donne: il Trono over

Per quanto riguarda le anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne, nella puntata di oggi, lunedì 12 aprile, vedremo Luca, che la scorsa settimana è uscito con Elisabetta e Anna Maria. Ma la conclusione è tutt’altro che scontata…

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 6 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.