Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 25 febbraio: Gemma Galgani e le avances di Cataldo, Riccardo e Roberta...

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. Torna Gemma Galgani, e la sua presenza è molto attesa. La dama torinese, protagonista indiscussa del trono over, è alle prese con un corteggitore piuttosto insistente.

Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni, dovrebbero esserci sviluppi nella storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani e le avances di Cataldo

Come detto, protagonista della puntata di oggi dovrebbe essere di nuovo Gemma Galgani. Almeno in parte della puntata. Pare che la dama torinese abbia invitato a casa sua Cataldo. Chi è Cataldo? Uno dei cavalieri che aspira al cuore di Gemma.

Ma, se le anticipazioni saranno confermate, Gemma avrebbe raccontato che il cavaliere non avrebbe puntato solo al cuore. Cataldo, infatti, le avrebbe fatto della avances. Ma Gemma avrebbe trovato il suo atteggiamento un po’ troppo esplicito. Si parla di testa sulel gambe della dama, e della richiesta esplicita di restare a dormire a casa. Un approccio eccessivo per Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Altra storia di cui si parlerà è quella tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I rumors dei soliti bene informati diconco eh oggi Maria De Filippi inviterà i due a sedersi sulle poltrone rosse dei tronisti, al centro dello studio. Roberta dirà di essere innamorata e Riccardo, con le lacrime, dirà altrettanto. Andrà davvero così?

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 25 febbraio andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.