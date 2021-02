Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 26 febbraio: Riccardo e Roberta, Samantha Curcio...

Anticipazioni Uomini e donne puntata oggi 26 febbraio. La puntata in onda venerdì ripartirà da dove ci eravamo lasciati il giorno prima. Ovvero con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Ma non sarà l’unico momento gustoso della trasmissione di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 febbraio: Samantha Curcio in esterna

Il 26 febbraio andranno in onda le prime esterne di Samantha Curcio. Samantha è la tronista curvy che vuole provare a sovvertire le regole della bellezza “canonica” della tronista. La tronista è uscita per le prime esterne con Ugo e Michael. Con Michael non è andata bene: i due non si sono presi, e lui ha chiesto addirittura di essere eliminato. Invece le cose con Ugo sembrano essere andate bene. La loro frequentazione continuerà?

Anticipazioni Uomini e Donne 26 febbraio: Alessandra e Giancarlo

Protagonisti della puntata di oggi anche Alessandra e Giancarlo. In un primo momento sembrava una storia finita. Invece Alessandra, un po’ a sorpresa, ha deciso di concedere una seconda possibilità al cavaliere. Come andrà a finire? Come che vada, il loro annuncio scatena un effetto domino: Roberto e Patrizia (che si erano scambiati il numero con Alessandra e Giancarlo, ma solo per ripicca) hanno un’aspra discussione. Sarà la volta definitiva per chiudere?

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 25 febbraio andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.