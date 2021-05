Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi giovedì 13 maggio: la scelta di Massimiliano Mollicone

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi giovedì 13 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe esserci la scelta di Massimiliano Mollicone del trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi giovedì 13 maggio

Stando infatti a quanto riportato dalle anticipazioni, oggi la puntata di Uomini e Donne potrebbe dedicata proprio al giovane tronista Massimiliano Mollicone. Il programma sta per terminare e così è il tempo di fare le scelte. Il tronista ha continuato a frequentare le corteggiatrici Eugenia, la studentessa trentina e Vanessa, la giovane toscana impiegata in un’azienda tessile.

A sorpresa, nel fine settimana scorso il ragazzo originario di Nettuno è arrivato ad una scelta che in molti faticavano a prevedere perché con entrambe si è sempre comportato allo stesso modo. Ma alla fine Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa. Ora non rimane solo di vedere come l’ha presa Eugenia.

Uomini e Donne, la scelta di Giacomo Czerny

Nelle ultime puntate molto spazio è stato dedicato alla scelta di Giacomo Czerny che si trova tra Carolina e Martina. Il tronista è molto preso da entrambe, ma non ha ancora fatto la sua scelta e non ha mai lasciato trapelare chi tra le due preferisca realmente. Dopo la visione delle esterne fatte con Carolina e Martina, infatti, Giacomo ora chiede di poter trascorrere una giornata con ciascuna di loro per poter fare la sua scelta.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 13 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.