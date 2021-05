Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi giovedì 27 maggio: Isabella Ricci e Andrea

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, giovedì 27 maggio. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il dating show condotto da Maria De Filippi che si sta avviando al finale di stagione. Vediamo cosa dicono le anticipazioni, con protagonisti Isabella e Andrea.

Anticipazioni Uomini e Donne giovedì 27 maggio

Secondo quanto riportato dalla anticipazioni, oggi in studio si parlerà di Isabella Ricci e Andrea. Isabella infatti sta conoscendo Andrea con cui si trova bene, Ma nonostante ciò Isabella ha dei dubbi per la sua attività lavorativa. Isabella, prossima alla pensione, vorrebbe un uomo con la sua stessa posizione per poter trascorrere insieme tanto tempo. Andrea, invece, ha ancora altri anni di lavoro davanti. Quindi vedremo se Isabella sarà disposta a fare un passo indietro.

Poi nella puntata di oggi, la penultima prima del finale di stagione, si passerà a Sara e Mauro. La dama e il cavaliere comunicheranno alla padrona di casa Maria De Filippi e tutti i presenti in studio che stanno molto bene insieme e continueranno a frequentarsi. Ormai per la donna, Biagio, ex di Gemma Galgani, è solo un ricordo lontano.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand.

Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.