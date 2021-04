Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi giovedì 29 aprile: Amodio e Francesca, Samantha e...Giacomo?

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi giovedì 29 aprile 2021. Di chi si parlerà nello studio di Maria De Filippi? Probabilmente è il turno di Amodio e Francesca, poi prosegue la vicenda di Samantha Curcio e…Giacomo Czerny finalmente farà la sua scelta?

Anticipazioni Uomini e Donne 29 aprile: Amodio e Francesca

Sono entrambi new entry del trono over. Ma Amodio e Francesca hanno già conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Ormai si stanno conoscendo da un po’ e, dopo essere usciti, lui ha regalato della biancheria intima a lei. I presupposti perché la storia continui ci sono tutti…

Anticipazioni Uomini e Donne: Samantha Curcio tra Alessio e Bogdan

Dovrebbe tornare Samatha Curcio, la tronista curvy che quest’anno è tra le più apprezzate dal pubblico. Dopo giorni di distacco con Alessio, i due hanno fatto un’esterna. In cui sembrano di nuovo vicini. Tanto che lui le ha presentato il padre (in video chiamata).

Ma Samantha ha fatto un’esterna anche con Bogdan. Sono andati al karaoke e poi, a telecamere spente, potrebbe essere scattato il bacio. Seguirà scenata di gelosia di Alessio.

Uomini e Donne 29 aprile: ancora Giacomo tra Martina e Carolina?

Potrebbe essere ancora una volta il turno di Giacomo Czerny, ancora diviso tra Martina e Carolina. Inizialmente il tronista sembrava orientato su Carolina (le ha fatto anche conoscere la madre). Ora però Martina sta guadagnando terreno, e questo lo ha capito pure Carolina.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Intanto gira una voce sui siti specializzati in pettegolezzo televisivo. Pare che Gemma Galgani stia meditando di lasciare la trasmissione. Proprio lei, la “nemica” storica di Tina Cipollari, un pezzo del salotto di Maria De Filippi. Vedreo come andrà a finire.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 29 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.