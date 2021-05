Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 17 maggio: rissa Riccardo-Armando

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi lunedì 17 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà una rissa tra Riccardo e Armando, i due verranno quasi alle mani.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 17 maggio

Stando infatti a quanto riportato dalle anticipazioni, oggi la puntata di Uomini e Donne potrebbe essere quasi interamente dedicata al trono over. Ci sarà un acceso faccia a faccia tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tutto questo perché il personal trainer pugliese racconterà che Roberta Di Padua gli ha confidato che il napoletano gli parlava male della redazione.

A quel punto, la dama campana smentirà tutto ma lui non ritratterà, anzi dirà anche che in passato tra lei ed l’imprenditore partenopeo ci dev’essere stato qualcosa che è andato al di là di un semplice rapporto d’ amicizia. Naturalmente, Armando, replicherà ma essendo senza microfono non si sentirà cosa ha detto, fatto sta che l’ex di Ida Platano gli si scaglierà contro quasi a mettergli le mani addosso.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 17 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.