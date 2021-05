Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 24 maggio: la scelta di Giacomo Czerny

Anticipazioni Uomini e Donne, la puntata di oggi lunedì 24 maggio 2021. Una puntata col botto, perché i telespettatori affezionati della trasmissione di Maria De Filippi potranno vedere qualcosa che aspettavano da molto. E’ infatti il giorno della scelta di Giacomo Czerny.

Anticipazioni Uomini e Donne lunedì 24 maggio: la scelta di Giacomo

Giacomo Czerny è uno dei tronisti protagonisti da settimane. Settimane in cui ha conosciuto le due pretendenti, Martina Grado e Carolina Ronca. Finalmente è arrivato il momento della scelta. E la scelta di Giacomo è ricaduta su Martina. Questo almeno dicono i rumors con le anticipazioni della puntata.

Naturalmente Carolina non la prenderà bene. Le anticipazioni forniscono ulteriori dettagli: dopo il sì da parte di Martina lei e Giacomo si lasceranno andare ad un ballo sotto una pioggia di petali rossi. Una atmosfera molto romantica che non piacerà a Carolina. Durante la scelta di Giacomo in studio saranno presenti anche Massimiliano Mollicone e Vanessa e Samantha Curcio con Alessio.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand.

Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.