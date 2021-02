Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi martedì 23 febbraio: Samantha Curcio, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 23 febbraio. E’ il giorno di Samantha Curcio, la tronista curvy che ha destato la curiosità dei telespettatori negli ultimi giorni.

Ma sarà anche il giorno delle prime uscite in esterna dei nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo. E andrà avanti anche la storia tra Riccardo e Roberta.

Anticipazioni Uomini e Donne 23 febbraio: trono classico e Samantha Curcio

Parte della puntata di oggi sarà sul trono classico. Dove sono arrivati i tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. I due nuovi tronisti finalmente cominceranno a uscire in esterna, dopo aver conosciuto le prime corteggiatrici.

Ma soprattutto oggi è il giorno della nuova tronista Samantha Curcio. Bellssima e curvy, come si è definita, Samantha si presenterà ufficialmente al pubblico.

Anticipazioni Uomini e Donne 23 febbraio: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua torneranno dopo duro confronto dei giorni scorsi? Roberta si era lamentata di non sentirsi desiderata. Riccardo ha detto di non essere ancora pronto a uscire con lei. Come si sarà evoluta la loro storia? Nel corso della puntata dovrebbe esserci spazio anche per gli altri protagonisti del trono classico e del trono over tra cui anche Gero Natale.

Uomini e Donne 23 febbraio: dove vedere, diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 23 febbraio andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.