Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi martedì 30 marzo: Samantha Curcio in crisi, ma Alessio e Ugo… (Foto d’archivio Ansa)

Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi, martedì 30 marzo 2021. La protagonista dlela puntata sarà Samantha Curcio. L’ormai nota tronista curvy (così si è auto definita) è pian piano entrata nei cuori del telespettatori. Ma adesso si trova in crisi e dovrà cercare nuove strade per ritrovare la serenità.

Samantha Curcio è sembrata a un passo dall’abbandono del Trono. Infatti ha eliminato pretendenti in serie: prima ha detto addio al cavaliere siciliano Gero. Poi ha eliminato Roberto. Tutto lasciava presagire che lei stessa fosse intenzionata ad abbandonare. Invece, a quanto pare, non sarà così. Anzi, Samantha è pronta alla corte di Alessio ed Ugo.

Anticipazioni Uomini e Donne: per Alessandro c’è Federica dopo Maria Tona?

Altro protagonista della puntata potrebbe essere Alessandro. Recentemente ha messo fine alla sua storia con Maria Tona. Da allora si è concentrato su Federica, che sembra poter diventare la sua dama in pianta stabile. Altri possibili personaggi al centro dello studio oggi: Isabella e Armando Incarnato.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 30 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.