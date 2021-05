Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 12 maggio: torna Gemma Galgani?

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi mercoledì 12 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe esserci il ritorno di Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 12 maggio

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, oggi la puntata di Uomini e Donne potrebbe mettere in onda il ritorno di Gemma Galgani che non si vede da diverse puntate. Gemma del trono over infatti stava uscendo con Aldo che dopo aver provato a corteggiarla ha espresso un apprezzamento nei confronti di Isabella Ricci e Sara Zilli. Questo perché Gemma non era molto convinta di Aldo e lo vede più come un amico, ma sembrerebbe averci ripensato. Infatti racconterà di provare qualcosa per Aldo.

Uomini e Donne, la scelta di Giacomo Czerny

Nelle ultime puntate molto spazio è stato dedicato alla scelta di Giacomo Czerny che si trova tra Carolina e Martina. Il tronista è molto preso da entrambe, ma non ha ancora fatto la sua scelta e non ha mai lasciato trapelare chi tra le due preferisca realmente. Dopo la visione delle esterne fatte con Carolina e Martina, infatti, Giacomo ora chiede di poter trascorrere una giornata con ciascuna di loro per poter fare la sua scelta.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 12 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.