Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 15 aprile: nuovi cavalieri per Isabella

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi giovedì 15 aprile 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il consueto dating show condotto da Maria De Filippi, su Canale Cinque nel primo pomeriggio. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne protagonisti dovrebbero essere Armando Incarnato e Isabella.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 15 aprile

Come riportano alcune anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi Isabella potrebbe ricevere due nuovi cavalieri pronti a corteggiarla. Dopo aver frequentato Riccardo e Biagio, la dama infatti ha chiuso con tutti ed è pronta a nuove conoscenze. Isabella è una dama del trono over e finora a differenza di Gemma Galgani ha ricevuto molto meno spazio all’interno della trasmissione, ecco perché ora è pronta a rimettersi in gioco con due cavalieri.

Poi potrebbe esserci Armando Incarnato che, nella scorsa puntata, oltre ad aver incontrato tre nuove dame, ha ammesso di essere rimasto colpito da Monalisa, una nuova dama che ha accettato di uscire con il cavaliere napoletano. Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per i tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny il cui percorso sta appassionando tutti i fans di Uomini e Donne.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 15 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.