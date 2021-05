Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 14 maggio: una scelta nel trono classico

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi venerdì 14 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci potrebbe essere una scelta nel trono classico.

Stando infatti a quanto riportato dalle anticipazioni, oggi la puntata di Uomini e Donne potrebbe essere dedicata a Giacomo Czerny e alla sua scelta per quanto riguarda il trono classico. Il tronista infatti non ha ancora deciso tra Carolina Ronca e Martina Grado. Il programma sta per terminare e quindi è tempo di tirare le somme. Giacomo con entrambe sta bene e più volte ha ribadito di provare qualcosa di importante sia per Carolina che per Martina.

Ci potrebbe essere spazio anche per il trono over, in particolare per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo un primo confronto in seguito al quale non sono riusciti a ricucire il rapporto, Riccardo e Roberta avranno bisogno di nuovi confronti, magari questa volta senza litigare come successo altre volte.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata abbiamo visto la scelta di Massimiliano Mollicone. Il tronista ha continuato a frequentare le corteggiatrici Eugenia, la studentessa trentina e Vanessa, la giovane toscana impiegata in un’azienda tessile. A sorpresa, nel fine settimana scorso il ragazzo originario di Nettuno è arrivato ad una scelta che in molti faticavano a prevedere perché con entrambe si è sempre comportato allo stesso modo. Ma alla fine Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 14 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.