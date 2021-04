Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 16 aprile: trono classico e trovo over

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 16 aprile 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il consueto dating show condotto da Maria De Filippi, su Canale Cinque nel primo pomeriggio. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne protagonisti potrebbero essere Isabella Ricci per il trono over e Giacomo Czerny per il trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 16 aprile

Secondo alcune anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne potremmo rivedere Giacomo Czerny che esattamente come Massimiliano Mollicone, ha baciato Carolina senza telecamere. Ma tra i due il rapporto non procede come sperato e quindi sarà tempo ben presto di un nuovo confronto. Carolina infatti ha più volte ribadito di non sentirsi desiderata da Giacomo che sta conoscendo anche un’altra corteggiatrice di nome Martina. Con quest’ultima la cosa è seria, almeno pare al m omento, così nel corso della puntata di oggi potrebbe arrivare il bacio.

Anticipazioni trono over con Isabella Ricci

Isabella Ricci del trono over è invece la dama che potrebbe prendere il posto di Gemma Galgani. Almeno come effetto sul pubblico, vista la sua spontaneità e soprattutto il suo stare con i piedi per terra. Addirittura, cosa non da poco, è riuscita a risultare simpatica sia a Gianni Sperti che a Tina Cipollari. Viene da chiedersi de proprio Tina Cipollari lo stia facendo apposta per fare un dispetto alla sua nemica ormai da anni nella trasmissione, ovvero Gemma Galgani.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 16 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.