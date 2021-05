Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 21 maggio: il bacio di Nicola

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi venerdì 21 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà la sfilata femminile del trono over.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 21 maggio

Stando infatti a quanto riportato dalle anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà spazio per Nicola Vivarelli. Il programma si sta per concludere e quindi è tempo che i tronisti facciano le loro scelte. Ecco perché si parlerà di Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere, protagonista di un durissimo scontro con Armando Incarnato, ha da poco iniziato una nuova conoscenza. C’è stato anche un bacio come ha svelato la stessa Maria De Filippi. Vedremo chi sarà la pretendente. Tra le storie che devono concludersi, si spera con un lieto fine, c’è anche quella tra Francesca e Amodio che hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo visto la sfilata femminile per quanto riguarda il trono over. Una sfilata che però, come sempre accade nel programma, non ha fatto altro che innescare polemiche. Il tema della sfilata è stato “Sogno di una notte di mezza estate”. Tra le protagoniste ovviamente Gemma Galgani. Tina Cipollari come sempre l’ha attaccata e si è scatenata una dura lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con quest’ultimo che ha preso le difese di Gemma Galgani. Alla fine ha vinto proprio Gemma.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 21 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.