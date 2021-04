Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 30 aprile: Samantha Curcio e Alessio Cennicola

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi venerdì 30 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque il famoso dating show condotto come sempre da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe esserci la pace tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 30 aprile

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi venerdì 30 aprile Samantha Curcio potrebbe dare il suo perdono ad Alessio Cennicola. Samantha Curcio che, esattamente come Massimiliano e come Giacomo Czerny, è rimasta con soli due corteggiatori. Nella scorsa puntata, la tronista ha avuto un duro scontro con Alessio dopo che lui ha deciso di lasciarla da sola nell’ultima esterna tra i due. Samantha non ha nascosto la delusione e le lacrime e poi ha ricordato ad Alessio che avrebbe già scelto. Oggi ci sarà la pace?

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Intanto gira una voce sui siti specializzati in pettegolezzo televisivo. Pare che Gemma Galgani stia meditando di lasciare la trasmissione. Proprio lei, la “nemica” storica di Tina Cipollari, un pezzo del salotto di Maria De Filippi. Vedreo come andrà a finire.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 30 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.