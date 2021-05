Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 7 maggio: Samantha Curcio verso la scelta

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi venerdì 7 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne potrebbe esserci la scelta di Samantha Curcio.

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, oggi la puntata di Uomini e Donne potrebbe essere dedicata quasi interamente a Samantha Curcio e alla sua scelta definitiva. Il programma infatti si avvia verso la conclusione e Samantha non ha ancora deciso tra i suoi pretendenti. Dopo il suo percorso a Uomini e Donne Samantha Curcio si trova a dover scegliere tra Alessio e Bohdan.

Con entrambi ci sono stati alti e bassi, e con Bohdan anche un bacio. Samantha in un primo momento infatti sembrava preferirlo, visto che con Alessio ci sono state delle incomprensioni. Incomprensioni dovute anche al fatto che Alessio ha uno stile di vita completamente diverso da quello della tronista. Vedremo se però alla fine Samantha Curcio deciderà a sorpresa proprio Alessio, visto che tra i due nelle ultime puntate sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 7 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.