Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi venerdì 9 aprile: Gemma Galgani tra Roberto e Nicola. E Massimiliano...

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi venerdì 9 aprile 2021. La protagonista del programma di Maria De Filippi sarà Gemma Galgani. La dama torinese infatti è ancora alla ricerca dell’amore, e negli ultimi tempi ha collezionato solo delusioni.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 9 aprile: Gemma Galgani tra Roberto e Nicola

Gemma Galgani, come detto, non riesce a trovare l’amore. Tutti la vogliono ma…solo come amica. Così aveva detto Roberto, e le sue parole avevano molto deluso la dama torinese. Così delusa da pensare di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Una decisione drastica che l’intervento di Nicola Vivarelli ha scongiurato. Nicola ha 26 anni e ha detto, anche lui, di voler essere solo amico di Gemma. Cambierà idea?

Anticipazioni Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone tra Vanessa, Eugenia e Federica

Altro protagonista della puntata di oggi sarà, probabilmete, Massimiliano Mollicone. Il tronista è addirittura tra tre donne. Una è Vanessa, che però secondo lui sta correndo troppo. Lei ha già confessato di nutrire qualcosa di più di un’attrazione. Troppo, rispetto a quanto si conoscono.

Per questo Eugenia sembrava in pole position, ma poi è arrivato il fattore X. Dove X sta per Federica. Appena l’ha vista, Massimiliano si è sentito attratto. Così tanto che sembra essersi dimenticato delle altre due. Basterà a far scoccare la scintilla definitiva?

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 9 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.