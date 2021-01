Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di lunedì 12 gennaio: confronto Sabina-Biagio, Armando Incarnato e Sopgie Codegoni

Uomini e donne anticipazioni: Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 12 gennaio, di Uomini e Donne? Ecco qualche anticipazione del programma condotto da Maria De Filippi.

La puntata di lunedì, lo ricordiamo, si è chiusa con il confronto tra Sabina e Biagio. E proprio da qui dovrebbe ripartire il tutto.

Restano poi da approfondire le vicende del cavaliere napoletano Armando Incarnato.

Nella puntata di oggi bisognerà capire cosa sta succedendo tra lui e Lucrezia Comanducci.

Armando, infatti, sembra stia uscendo anche con Brunilde. Che fine farà Lucrezia? Lei accetterà di non avere l’esclusiva su Armando?

Anticipazioni Uomini e Donne, il trono classico. Sophie Codegoni e i tre corteggiatori

Capitolo trono… classico. Oggi si dovrebbe parlare delle vicende amorose di Sophie Codegoni. Davanti a lei tre corteggiatori: Matteo, perdonato dopo il litigio dell’ultima puntata, Giorgio e Antonio che sembra tornato indietro dopo aver minacciato di abbandonare tutto.

Anticipazioni Uomini e Donne, lo sfogo di Beatrice Buonocore

In questi giorni sui social la corteggiatrice Beatrice Buonocore si è sfogata contro alcuni haters:

“Di solito non faccio queste cose ma ragazzi qua siamo arrivati al limite. Io capisco che faccio parte di un programma televisivo e le critiche è normale che ci siano. Queste non sono critiche, questi sono insulti se non peggio! Dovete capire che siamo umani e abbiamo dei sentimenti, io sono sempre stata trasparente e quindi lo sapete, ma questo è davvero troppo! Le parole hanno un peso! Dateglielo!”. (Fonti: Instagram, Uomini e Donne)