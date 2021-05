Antonella Attili chi è, età, altezza, dove è nata, origini, marito, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Antonella Attili: età, dove è nata, origini, marito, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attrice italiana ospite a Propaganda Live questa sera, venerdì 21 maggio.

Dove e quando è nata, età, altezza, carriera e biografia di Antonella Attili

Antonella Attili è nata a Roma il 3 aprile 1963 (età 58 anni). È alta 168 cm. Sin da bambina ha manifestato la sua passione per la recitazione. Per diventare attrice non ha frequentato né scuole né accademie, ma ha imparato la sua professione con la pratica e recitando soprattutto in teatro.

Ha esordito come attrice nel 1988, interpretando la madre del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso, per la regia di Giuseppe Tornatore. Poi ha lavorato ancora con Tornatore in Stanno tutti bene e L’uomo delle stelle. Ha preso parte anche a Il lungo silenzio unico film italiano di Margarethe von Trotta. Nel 1994 ha lavorato a Dichiarazioni d’amore di Pupi Avati. Poi ha ricoperto anche un piccolo ruolo nel film Il paziente inglese. Grazie al film di Stefano Incerti Prima del tramonto è stata candidata anche al Nastro d’argento come attrice non protagonista.

Nel 2001 ha recitato nel film Concorrenza sleale, Che strano chiamarsi Federico e Quello che cerchi. Fra il 2008 e il 2010 ha interpretato la madre del Libanese nella serie televisiva Romanzo criminale per la regia di Stefano Sollima. Dal 2018 interpreta Agnese Amato nella soap di Rai 1 Il paradiso delle signore. Da oggi sarà protagonista della prima serata di Rai 1 con la serie Màkari. Ha interpretato anche il ruolo della Signora Lella nel film di Checco Zalone, Tolo Tolo.

Marito e figli, vita privata di Antonella Attili

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni. Osservando le sue foto social, sul suo profilo Instagram, si scopre che l’artista ha due figli, un maschio e una femmina. Non si sa nulla sull’esistenza di un eventuale marito o compagno.