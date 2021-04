Antonella Boralevi chi è, età, marito, figli della giornalista e scrittrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Antonella Boralevi, la giornalista e scrittrice ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda alle 14 su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Antonella Boralevi è una scrittrice, conduttrice e giornalista. Il pubblico ha imparato a conoscerla anche come opinionista di programmi televisivi, tra questi Mattino Cinque e quelli condotti da Barbara D’Urso, nel suo salotto del pomeriggio.

Antonella Boralevi, età e carriera

Antonella Boralevi è nata a Firenze il 18 giugno del 1953 ed ha quindi 67 anni. Il suo segno zodiacale è Gemelli.

Cresciuta in un’antica famiglia fiorentina, la Boralevi ha conosciuto giovanissima la passione per la scrittura. Nel 1988 ha pubblicato “Far salotto”, il suo primo libro, poi ha cominciato a lavorare sia in tv sia nel mondo accademico.

Antonella Boralevi, marito e figli

Antonella, all’età di 20 anni ha conosciuto il celebre antiquario Daniele Boralevi. I due si sono sposati e dalla loro unione sono nati Tommaso che ha deciso di intraprendere la carriera di ingegnere e che lavora a New York e Ginevra, che vive a Parigi e che, dopo una laurea in Economia presso la Bocconi, lavora presso la Don Perignon.

Il matrimonio è però nel frattempo naufragato e i due hanno deciso di separarsi.