ROMA – Trowback è il nuovo gioco di Instagram. Antonella Clerici si è divertita a partecipare a questo giochino che sta andando forte e che consiste nel postare vecchie foto di quando si era più giovani. Nello specifico, la Clerici ne sceglie una in bianco e nero scattata quando aveva 15 anni.

Nella foto, la conduttrice oggi 56enne ha lo sguardo intenso, il sorriso appena accennato e l’espressione di una persona che ha già le idee chiare. Tra i tanti complimenti ricevuti dai suoi follower, spicca quello di Mara Venier. “Bella gnoccolona” le scrive la grande amica e collega.

A dicembre, la Clerici aveva ammesso che le manca il pubblico della “Prova del cuoco”, il programma culinario di Rai Uno ora condotto da Elisa Isoardi. “La mia assenza crei nostalgia, e una certa acquolina” aveva detto la Clerici. Aggiungendo: “La Isoardi fa meno ascolti? Ci vuole un po’ di tempo. Certo io sono una goduriosa difficile da sostituire, soprattutto nella golosità come me non ce ne sono tante”.

Dopo lo scatto di lei 15enne, Antonella Clerici prosegue il suo tuffo nel passato pubblicando una foto di Oliver, il suo amato cane che oggi non c’è più. “Io&Te, mi manchi sempre. Si potesse tornare indietro” commenta nella didascalia la conduttrice Rai.

Fonte: Instagram