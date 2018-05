ROMA – Antonella Clerici dice addio alla Prova del Cuoco, un addio struggente per il suo programma televisivo di cui ormai è il volto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Per lei in Rai inizierà una nuova avventura con Portobello, lo storico programma che fu condotto da Enzo Tortora.

Tra tre settimane la Clerici saluterà definitivamente il programma e lo lascerò nelle mani di Elisa Isoardi, e la malinconia continua a crescere negli ultimi giorni. Tra frecciatine e battute, Antonellina dimostra di tenere davvero alla sua creatura, ma è consapevole di dover voltare pagina dopo 18 anni: