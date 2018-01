ROMA – Antonella Clerici si commuove in diretta tv ricordando il suo Oliver, il suo cane morto alcuni giorni fa, dopo quindici anni passati insieme.

Durante la puntata de La prova del cuoco andata in onda lunedì 15 gennaio la conduttrice ha condiviso con gli ospiti in studio e i telespettatori il dolore per la morte del suo labrador. “Sabato è morto il mio cane, Oliver, che ha attraversato con me degli anni importanti. È stato il mio primo figlio”, ha raccontato Antonella in studio, con gli occhi lucidi.

“Per me è stata molto dura doverlo lasciare andare, però ho dovuto farlo come un atto d’amore, ha raccontato la conduttrice. Ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra. Oliver era un po’ anche il cane de La prova del cuoco, l’avevo portato qua che era cucciolo. lo conoscevate tutti, gli volevate bene, in tutte le mie interviste mi chiedevano ‘come sta Oliver?’ Era diventato anziano, ma ha fatto una vita bellissima. Dovrei essere contenta, però mi manca tanto. Chi ha avuto un animale a cui è stato particolarmente legato, sa cosa si prova”.

Antonella Clerici si è quindi scusata per il mancato sorriso: