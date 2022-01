Antonella Clerici chi è: dove e quando è nata, età, altezza, compagno Vittorio Garrone, figli, vita privata e carriera

Antonella Clerici sarà l’ospite di questa sera, martedì 11 gennaio, del programma Rai I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nata, età e altezza di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una conduttrice televisiva italiana. E’ nata il 6 dicembre 1963 (età 58 anni) a Legnano. E’ alta 167 cm.

l compagno Vittorio Garrone, gli ex mariti, i figli, la vita privata di Antonella Clerici

Antonella Clerici è un personaggio noto al grande pubblico. Quindi sappiamo moltissimo della sua vita privata. A partire dai due mariti che ha avuto: il giocatore di basket Giuseppe Motta e il produttore discografico Sergio Cossa.

Archiviati questi matrimoni, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Eddy Martens. Da questo amore, è nata la figlia Maelle. In questo momento, la Clerici ha una relazione sentimentale con Vittorio Garrone (che invece ha avuto tre figli – Beatrice, Luca e Agnese – da precedenti rapporti di coppia).

La carriera di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha una carriera di successo alle spalle. Dopo aver debuttato negli anni ottanta in reti locali, è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi.

Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 (eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010) ha condotto La prova del cuoco, trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente, per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima serata come Il ristorante, il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior.