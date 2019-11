Antonella Clerici smentisce la fake news: “Consiglierei investimenti in bitcoin, ma non so cosa siano”

ROMA – Antonella Clerici, naturalmente, non sta consigliando nessun investimento in bitcoin. La fake news che sta circolando in queste ore è stata smentita dalla stessa conduttrice:

“Gira su vari social la fake news che io consiglierei investimenti di bitcoin o affini( non so neanche cosa sono) – ha sbottato l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco sui social allegando una sua immagine in primo piano – . È falso. Diffidate non consiglierei mai una cosa del genere. È falso. Diffidate non consiglierei mai una cosa del genere”. In tanti poi si sono riversati sul suo profilo social per sostenerla e spiegarle di non aver mai creduto a questa notizia sul suo conto. Tra i commenti si legge: “Conoscendoti Antonella non ho minimamente pensato che fosse vero”. E ancora: “Lo sappiamo che sono solo falsità, tu devi stare tranquilla, ma devi denunciare alla polizia postale”. E ancora: “Ne ero certa. Ma hai fatto bene a scrivere questo post”.

“Grazie Antonella – scrive un altro utente su Instagram – per averci allertati da questi imbroglioni brava”, “È una truffa, non avrei mai creduto che ne eri coinvolta perché sei pulita, sincera e altruista”.

Fonte: Instagram