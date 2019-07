ROMA – Antonella Clerici è stata criticata dopo aver pubblicato una foto della figlia Maelle a cavallo. Perché? Perché secondo i fan, se così li possiamo chiamare, si tratta di ostentazione di ricchezza. Quindi dopo Sonia Bruganelli, Elisa Isoardi, Belen, solo per citare gli ultimi esempi, ora sotto il ciclone degli hater è finita la povera Antonella Clerici.

Il motivo è difficile da comprendere. In fondo si tratta di una foto semplice. La foto di una bambina che va a cavallo. Ma tanto è bastato a qualcuno per provare a sollevare il solito inutile polverone. Perché di solito e inutile polverone si tratta.

“Uno sport non per tutti cara Antonella, lo devi ammettere” scrive qualcuno, “Avete finito di ostentare?” scrive un altro. Antonella Clerici, che non si tira spesso indietro quando si tratta di rispondere, ha commentato: “Ostentare cosa? Uno sport? Davvero criticate per il gusto di farlo”.

Come darle torto. Come dare torto a Antonella Clerici.

Comunque: qui il link per guardare la foto e dare un’occhiata ai vari commenti.

Fonte: Instagram.