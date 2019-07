ROMA – Antonella Clerici resta fuori dai palinsesti Rai. Alla presentazione dei programmi che andranno in onda nella prossima stagione, la grande assente è lei. Non è stata infatti citata nessuna trasmissione destinata alla storica conduttrice di Rai1 che aveva lasciato la Prova del Cuoco per cimentarsi con Portobello.

La vera sorpresa è però la cancellazione di Sanremo Young che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico ed era stato condotto proprio dalla Clerici. Su Twitter tanti gli utenti delusi che hanno commentato. Tra questi c’è chi ha scritto: “Vorrei essere nella testa di Antonellina in questo momento”. E la conduttrice ha replicato con queste parole: “Meglio di no”.

In realtà, la dirigenza Rai ha parlato di un programma da realizzare in futuro, probabilmente in primavera, confermando le voci sull’assenza di un programma che andrà in onda nell’immediato.

La direttrice di Rai1 Teresa De Santis, rispondendo a una domanda sull’assenza di Antonella Clerici nel palinsesto autunnale, ha così risposto: “Clerici è una figura storica della Rai. Ha sempre rischiato moltissimo anche su format non adatti a lei e non sempre ha avuto il massimo risultato. Abbiamo ragionato a lungo e lei mi ha dato ragione. Abbiamo in cantiere un progetto nella stagione primaverile dedicato a un racconto degli anni che ci sono stati e vorrei ringraziare le Teche Rai che sono una risorsa importante. Non c’è nessuna esclusione, vogliamo solo lavorare al meglio”.

Fonte: Instagram, Leggo, Ansa