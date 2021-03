Antonella Clerici, la gaffe della borra si ripropone: “Fa la schiuma ma non è un sapone”, lo scherzo degli autori di E’ sempre mezzogiorno. La Clerici ha rivissuto la gaffe della borra con la complicità degli autori di E’ sempre mezzogiorno.

La gaffe della borra risale ad una vecchia puntata de La prova del cuoco, altra trasmissione televisiva condotta dalla stessa Clerici sulle reti Rai.

Infatti durante le sue trasmissioni tv, la Clerici pone una domanda ai concorrenti che chiamano per vincere un montepremi. La domanda posta era: “Fa la schiuma ma non è un sapone”.

Una signora rispose borra perché non comprese il suggerimento del nipote, che si trovava vicino a lei. La risposta esatta era naturalmente ‘birra’.

“Che ridere, non ho mai riso tanto come quel giorno. C’era il nipote della signora, era birra la risposta, cosa pensavate a mezzogiorno su Rai1, era birra! Lui ha giocato sull’equivoco, che la nonnetta era un po’ imbranata e io a un certo punto davvero non capivo, poi ho iniziato a giocarci”.