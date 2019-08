ROMA – “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora a una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai. Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa”. Certa invece la sua presenza allo Zecchino d’oro in onda dal 5 al 7 dicembre prossimi e della maratona benefica Telethon: “Farò lo Zecchino per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon”.

In un messaggio sui social, Antonella Clerici sembra mettere da parte i malumori per il mancato inserimento nei palinsesti autunnali Rai e annuncia i prossimi impegni. Quanto al futuro, “poi vedremo… so che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi”, conclude la conduttrice con un cuoricino.

Festeggia lo Zecchino su Facebook: “Antonella Clerici condurrà su Rai1 lo #Zecchino62!!! Con lei garantiamo un’edizione dall’#effettovitamina!”. “E speriamo di rivedere anche Francesca Fialdini che ci ha accompagnato per tanti anni!”. (fonte ANSA)