Antonella Clerici in lacrime per la Prova del Cuoco

ROMA – Antonella Clerici è scoppiata in lacrime durante la puntata della Prova del Cuoco ora che è entrata nell'ultima settimana di conduzione. Dalla prossima edizione infatti al timone del programma ci sarà Elisa Isoardi e la storica conduttrice spiega: "Per me è dura".

Dopo oltre 10 anni di conduzione, la Clerici è legatissima alla Prova del Cuoco. Così proprio durante la preparazione di un piatto insieme a Gian Piero Fava, il cuoco l’ha ringraziata: “Volevo dirti che tu hai rispettato anche le persone che come me erano molto timide. Questa cosa fa capire che anche persone semplici possono avere dei buoni risultati…grazie”.

Parole che hanno profondamente commosso la Clerici, che così è scoppiata in lacrime: “Per me, in tutti i lavori che faccio e con le persone con cui ho a che fare, per conta più la persona del personaggio e mi piace coltivare le peculiarità”.

E il cuoco Fava ha poi aggiunto: “Tu riesci a rispettare i caratteri. Li osservi, sai vedere i loro momenti. Hai rispettato i miei momenti più difficili e per le cose che hai fatto voglio dirti grazie”.

Un colpo di grazia per la conduttrice, che ha replicato: “Adesso inizio a commuovermi. Questa settimana è dura per me. Sarà dura per il pubblico a casa, immagino, per chi mi ha voluto bene e chi mi vuole bene. Ma anche per me perché è un congedo faticoso. Voluto ma faticoso. Io sono così. Sono in televisione così come nella vita. Penso che il pubblico lo abbia capito dopo 30 anni di Rai qui e a Uno Mattina”.