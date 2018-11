Antonella Clerici: "Dopo la morte di Fabrizio Frizzi..."

ROMA – Intervistata da Mara Venier, ospite di “Domenica In”, Antonella Clerici confessa: “La vita corre veloce e quando incontri il principe azzurro arriva il momento di dare la svolta. Tu pensi che questo lavoro ti renda un po’ immune da tante cose e anche quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto capire che la vita è breve e certi treni non possono essere persi”.

La Clerici ha poi parlato delle difficoltà affrontate per rimanere incinta: “Ho fatto un sacco di cure per avere la mia bambina. Mi facevo delle punture sulla pancia prima di andare in onda, ma in televisione bisogna essere felici e non lasciar trasparire le emozioni”.

“Come ho conosciuto Vittorio Garrone? Ognuno aveva la sua vita, ma un’amica mi diceva da tempo che aveva trovato un uomo uguale a me. Anni dopo eravamo liberi entrambi e ci siamo conosciuti. Abbiamo iniziato a parlare ed è iniziato subito un feeling. All’inizio ero un po’ spaventata, ma lui ha saputo corteggiarmi e aspettare”.