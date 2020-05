Antonella Clerici a Domenica In: “Torno in tv a settembre. E in primavera le nozze con Vittorio” (Foto Instagram)

ROMA – Il ritorno in tv a settembre e le nozze con il compagno, Vittorio Garrone, in primavera. Antonella Clerici si racconta a Domenica In.

Lo fa in collegamento telefonico con Mara Venier dalla sua casa nelle campagne di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

“Due anni fa ho deciso di lasciare Roma – ha ricordato la ex presentatrice de La Prova del cuoco – Vivo in campagna, è una specie di fattoria, abbiamo molti animali. Ho lasciato il lavoro, la mia città ma a me piace ricominciare nella vita. Ho incontrato un uomo straordinario, i programmi in tv erano arrivati alla giusta maturazione e ti devo dire, col senno di poi, aver ritrovato il ritmo della natura è stato molto bello. Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono stati anche i figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato. E’ stata una fortuna. Sono convinta che non lascerò mai Vittorio, invecchierò con lui”.

Antonella Clerici si dice comunque pronta a tornare in tv: “Ci stiamo lavorando, speriamo di riprendere a settembre e di divertirci. Perché se non mi diverto non ho entusiasmo”.

Alla domanda della Venier su un loro matrimonio, la risposta lascia sperare, parlando di nozze “con la primavera”.

Antonella e il compagno ha anche raccontato di aver donato delle mascherine ad alcune strutture del posto: “Una situazione comunque che non pensavo di vivere. E successo tutto di colpo, dalle notizie frammentarie al blocco totale. Ho cercato di spiegarlo ai nostri figli che sono rimasti senza amici e scuola, ho detto loro che è un momento drammatico che studieranno sui libri. Due momenti mi hanno colpito particolarmente, le bare di Bergamo e il Papa da solo che dice messa”. (Fonte: Domenica In)