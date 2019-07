Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Lei risponde così

ROMA – Il talent condotto da Antonella Clerici, Sanremo Young, secondo TvBlog sarebbe stato cancellato dai palinsesti Rai del prossimo anno.

Ma non è finita qui. Sempre secondo il sito la Clerici, nella prossima stagione, non sarà alla guida di nessun programma.

“Da due anni – si legge su TvBlog – era l’appuntamento fisso del post Festival di Sanremo, quello cioè di Sanremo young, il talent show che andava in onda direttamente dal teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Antonella Clerici. La prima rete però ha deciso quest’anno di non produrre più questo spettacolo musicale, quindi non rivedremo da febbraio Antonella Clerici guidare questa trasmissione. Non solo però, al momento Antonella Clerici non è prevista alla guida di nessun programma televisivo per la prossima stagione tv, questo nonostante abbia un contratto di esclusiva con la Rai fino al mese di Agosto 2020”.

La conduttrice, in vacanza a Portofino insieme alla figlia Maelle, ha risposto ai rumor con una foto e poco altro: “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere”.

Fonte: TvBlog.