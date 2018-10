ROMA – Conduttrice diversa, regole diverse e ascolti che precipitano. La Prova del Cuoco, trasmissione resa celebre da Antonella Clerici, soffre per la conduzione affidata a Elisa Isoardi e per la completa rivoluzione del format. E la Clerici boccia, senza tanti giri di parole, la nuova versione: “Non mi piace la Prova del Cuoco, la gestione è sbagliata”.

Antonellina, la storica conduttrice che è stata per 18 anni al timone della trasmissione in onda a mezzogiorno su Rai 1, in una intervista a Tv Sorrisi & Canzoni sottolinea che i cattivi ascolti non dipendono da un “calo fisiologico” ma da una “gestione sbagliata”: quella della Isoardi. Per la Clerici, la trasmissione è stata completamente rivoluzionata, questo il motivo del passaggio da una media annuale di share del 15,89% a non più del 12%.

Non una stroncatura netta della Isoardi, dunque, ma del cambio del format: “E’ un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati”. A dire addio alla trasmissione, infatti, ci sono stati i suoi volti noti: non solo Antonella, ma anche Anna Moroni, passata a Mediaset dove condurrà con Davide Mengacci la trasmissione Ricette all’italiana e proprio nella stessa fascia oraria della Prova del Cuoco.